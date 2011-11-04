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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 08:49 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国铁建(601186.SS)50亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工商银行主承

天津医药集团8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),渤海银行主承

广东机场管理集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),中国银行及中信银行主承

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二、新债上市:

中国人民银行10亿元三个月期央行票据1101085,参考收益率3.1618%

山西国新能源5亿元一年期短融041159011,票面利率8.30%

无锡产业集团9亿元三年期中票1182301,票面利率7.01%

重汽集团13亿元一年期短融041159010,票面利率6.11%

江苏汇鸿国际集团8亿元一年期短融041159014,票面利率6.97%

阳谷祥光铜业5亿元一年期短融041156008,票面利率8.30%

南天信息(000948.SZ)2亿元一年期短融041160009,票面利率8.30%

晋城无烟煤矿业集团13亿元五年期中票1182302,票面利率5.54%

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三、缴款:

央行10亿元三个月期央票1101085,发行价格99.22元

盾安环境(002011.SZ)3亿元一年期短融041159015,票面利率8.98%

巨化集团5亿元一年期短融041158010,票面利率6.97%

浙江恒逸集团8亿元五年期中票

华润电力投资40亿元七年期中票,票面利率5.60%

九州通(600998.SS)8亿元一年期短融041159012,票面利率7.30%

冀中能源峰峰集团9亿元五年期中票

阜新矿业集团9亿元五年期中票1182305,票面利率6.21%

福建晋江2.2亿两年期中小企业集合票据

潍坊1.8亿元三年期中小企业集优票据(中债增进全额担保)

佛山3.59亿元三年期中小企业集优票据(中债增进全额担保)

福建投资开发集团10亿元一年期短融

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四、还本付息:

中石油集团200亿元三年期中票0882027到期兑付,票面利率3.85%

云南建工集团4亿元一年期短融1081370到期兑付,票面利率3.88%

阳泉煤业集团10亿元一年期短融1081371到期兑付,票面利率3.49%

深圳1.25亿元一年期中小企业集合票据1083012到期兑付,票面利率3.80%

央行10亿元三个月期央票1101058到期兑付,参考收益率3.0801%

江苏悦达集团6亿元10年期固息债038010付息,票面利率4.32%

四川投资集团10亿元10年期固息债058029付息,票面利率4.50%

四川投资集团10亿元15年期固息债058030付息,票面利率4.80%

陜西投资集团8亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债088057付息,票面利率5.88%

国家开发银行400亿元20年期固息金融债090219付息,票面利率4.80%

铁道部150亿元10年期固息债0980151付息,票面利率4.70%

铁道部50亿元15年期固息债0980152付息,票面利率4.93%

中化国际(600500.SS)10亿元五年期中票0982144付息,票面利率4.50%

财政部280亿元三年期固息国债100035付息,票面利率2.68%

国开行150亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债100230付息,基本利差0.08%

农业发展银行159.10亿元10年期固息金融债100414付息,票面利率4.00%

内蒙古自治区1亿元两年期中小企业集合票据1083011付息,票面利率4.50%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--据汤森路透旗下IFR报导,中国第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)拟

于年内发行第二期至多90亿元人民币(14.2亿美元)次级债务.[ID:nCT0415974]

-中国经济体制改革会副会长樊纲称,中国经济已基本实现"软着陆",明年将平稳增长,仍能

保持8%甚至8.5%以上的增速.[ID:nCN1197022]

--中国证监会副主席刘新华指出,前三季上市公司债券融资额增逾2倍.下一步要大力发展债

券市场,推进统一监管的场外市场建设,增加资本市场的弹性和包容性.

中国海关11月10日公布10月进出口贸易数据

国家统计局11月9日公布10月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年9月6.5%)

10月居民消费价格指数(CPI) (2011年9月6.1%)

1-10月固定资产投资 (2011年1-9月24.9%)

10月社会消费品零售总额 (2011年9月17.7%)

10月工业增加值 (2011年9月13.8%)

11月18日发布10月房地产价格统计信息

11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)

============================================================================(完)

--整理 冉莹/曾菱; 审校 李宏薇

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