《中国债券市场每日交易备忘》--11月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国铁建(601186.SS)50亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工商银行主承
天津医药集团8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),渤海银行主承
广东机场管理集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),中国银行及中信银行主承
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二、新债上市:
中国人民银行10亿元三个月期央行票据1101085,参考收益率3.1618%
山西国新能源5亿元一年期短融041159011,票面利率8.30%
无锡产业集团9亿元三年期中票1182301,票面利率7.01%
重汽集团13亿元一年期短融041159010,票面利率6.11%
江苏汇鸿国际集团8亿元一年期短融041159014,票面利率6.97%
阳谷祥光铜业5亿元一年期短融041156008,票面利率8.30%
南天信息(000948.SZ)2亿元一年期短融041160009,票面利率8.30%
晋城无烟煤矿业集团13亿元五年期中票1182302,票面利率5.54%
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三、缴款:
央行10亿元三个月期央票1101085,发行价格99.22元
盾安环境(002011.SZ)3亿元一年期短融041159015,票面利率8.98%
巨化集团5亿元一年期短融041158010,票面利率6.97%
浙江恒逸集团8亿元五年期中票
华润电力投资40亿元七年期中票,票面利率5.60%
九州通(600998.SS)8亿元一年期短融041159012,票面利率7.30%
冀中能源峰峰集团9亿元五年期中票
阜新矿业集团9亿元五年期中票1182305,票面利率6.21%
福建晋江2.2亿两年期中小企业集合票据
潍坊1.8亿元三年期中小企业集优票据(中债增进全额担保)
佛山3.59亿元三年期中小企业集优票据(中债增进全额担保)
福建投资开发集团10亿元一年期短融
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四、还本付息:
中石油集团200亿元三年期中票0882027到期兑付,票面利率3.85%
云南建工集团4亿元一年期短融1081370到期兑付,票面利率3.88%
阳泉煤业集团10亿元一年期短融1081371到期兑付,票面利率3.49%
深圳1.25亿元一年期中小企业集合票据1083012到期兑付,票面利率3.80%
央行10亿元三个月期央票1101058到期兑付,参考收益率3.0801%
江苏悦达集团6亿元10年期固息债038010付息,票面利率4.32%
四川投资集团10亿元10年期固息债058029付息,票面利率4.50%
四川投资集团10亿元15年期固息债058030付息,票面利率4.80%
陜西投资集团8亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债088057付息,票面利率5.88%
国家开发银行400亿元20年期固息金融债090219付息,票面利率4.80%
铁道部150亿元10年期固息债0980151付息,票面利率4.70%
铁道部50亿元15年期固息债0980152付息,票面利率4.93%
中化国际(600500.SS)10亿元五年期中票0982144付息,票面利率4.50%
财政部280亿元三年期固息国债100035付息,票面利率2.68%
国开行150亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债100230付息,基本利差0.08%
农业发展银行159.10亿元10年期固息金融债100414付息,票面利率4.00%
内蒙古自治区1亿元两年期中小企业集合票据1083011付息,票面利率4.50%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--据汤森路透旗下IFR报导,中国第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)拟
于年内发行第二期至多90亿元人民币(14.2亿美元)次级债务.[ID:nCT0415974]
-中国经济体制改革会副会长樊纲称,中国经济已基本实现"软着陆",明年将平稳增长,仍能
保持8%甚至8.5%以上的增速.[ID:nCN1197022]
--中国证监会副主席刘新华指出,前三季上市公司债券融资额增逾2倍.下一步要大力发展债
券市场,推进统一监管的场外市场建设,增加资本市场的弹性和包容性.
中国海关11月10日公布10月进出口贸易数据
国家统计局11月9日公布10月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年9月6.5%)
10月居民消费价格指数(CPI) (2011年9月6.1%)
1-10月固定资产投资 (2011年1-9月24.9%)
10月社会消费品零售总额 (2011年9月17.7%)
10月工业增加值 (2011年9月13.8%)
11月18日发布10月房地产价格统计信息
11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)
============================================================================(完)
--整理 冉莹/曾菱; 审校 李宏薇
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。