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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 08:36 BJT

《外汇动态》欧元兑美元在1.3842-1.3853美元区域面临阻力

0022GMT---欧元兑美元在1.3842美元附近切入的55日移动均线面临阻力,接下来阻力位在1.3853美元附近,这是欧元自1.4248-1.3608美元跌势的38.2%回档位.

过去几日来,55日移动均线一直构成阻力.欧元周二及周四当日交投区间顶部都在该均线附近,被其所限.

欧元兑美元EUR=持稳于1.3824美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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