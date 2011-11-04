〔中国矿业〕国内矿产资源总体查明率平均仅36%,待查明资源潜力巨大

该部发布的《中国矿产资源报告(2011)》显示,国内铁、铝土矿查明率分别为27%和19%;石油地质探明率为26%,勘探处于中期阶段;天然气探明率为15%,勘探处于早期阶段.

随着中国成为全球第二大经济体,而工业化阶段仍未结束,各种资源及能源生产和消费量巨大,煤炭、钢、十种有色金属、水泥等产量和消费量均居世界第一.

正是由于工业化进程相对落後,中国矿产品消费结构仍偏低端.铁矿石、原油等基础工业原料因产量滞後,对外依存度依然高企;而在高科技行业所依赖的稀土产品方面,中国却以占世界36%的储量支撑了全球97%的产量.(完)