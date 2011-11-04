〔中国矿业〕国内矿产资源总体查明率平均仅36%,待查明资源潜力巨大

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月4日电---中国国土资源部最新报告显示,国内矿产资源总体查明率平均仅36%,铁、石油、天然气等待查明矿产资源潜力巨大,许多矿种勘探尚处于早期阶段.
该部发布的《中国矿产资源报告(2011)》显示,国内铁、铝土矿查明率分别为27%和19%;石油地质探明率为26%,勘探处于中期阶段;天然气探明率为15%,勘探处于早期阶段.
随着中国成为全球第二大经济体,而工业化阶段仍未结束,各种资源及能源生产和消费量巨大,煤炭、钢、十种有色金属、水泥等产量和消费量均居世界第一.
正是由于工业化进程相对落後,中国矿产品消费结构仍偏低端.铁矿石、原油等基础工业原料因产量滞後,对外依存度依然高企;而在高科技行业所依赖的稀土产品方面,中国却以占世界36%的储量支撑了全球97%的产量.(完)
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--发稿 李然; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。