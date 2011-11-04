〔G20会议〕G20考虑通过IMF来提高全球流动性,与09年的决定相似--消息

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透戛纳11月3日电---20国集团(G20)消息人士周四表示,该集团正考虑通过国际货币基金组织(IMF)向全球经济注入数以十亿计美元,以提高全球流动性.
正在讨论的此项建议重复了G20领导人2009年所做的一项决定,当时这些领导人同意,向其187个成员国分配2,500亿美元的IMF特别提款权(SDR).
G20欧洲消息人士表示,法国总统萨科齐正争取使周五公布的G20公报纳入SDR分配议题.
一些成员国可以选择向其它成员国,部分或悉数出售其新SDR配额来换取硬货币,以满足国际收支需求,而另一些成员国则可以购买更多SDR配额,以重新配置储备.
G20消息人士表示,担忧主权债危机的欧元区国家,正讨论通过一些方式来共用其SDR配额的可能性.
来自一个大型新兴国家的消息人士透露,如果欧元区国家合并其SDR配额,那麽可能将使欧洲获得大约2,000亿美元的可用资金.
此外,一名欧洲消息人士称,从官员们讨论的内容来看,可能将IMF贷款能力目标设定为1万亿(兆)美元.(完)
--编译 许娜;审校 张明钧
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