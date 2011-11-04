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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 08:39 BJT

〔芝加哥期市〕美国大豆和玉米期货下跌,市场关注美国非农就业数据

路透悉尼11月4日电---美国谷物和大豆期货周五在亚洲早盘下跌,因投资者在周四强劲上涨之後锁定获利.周四投资者冒险意愿上涨,因希腊有望放弃对纾困协议进行全民公投.

投资者不愿推高价格,因美国将在周五1230GMT公布重要的就业数据.

2328GMT,芝加哥期货交易所(CBOT)1月大豆期货合约Sc2跌0.26%,报每蒲式耳12.24美元.周四劲涨2%,尽管美国出口疲弱.

CBOT 12月玉米期货合约Cc1跌0.31%,报每蒲式耳6.51-1/2美元,周四受美国强劲出口销售支持上涨1.3%.

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