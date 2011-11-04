〔芝加哥期市〕美国大豆和玉米期货下跌,市场关注美国非农就业数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼11月4日电---美国谷物和大豆期货周五在亚洲早盘下跌,因投资者在周四强劲上涨之後锁定获利.周四投资者冒险意愿上涨,因希腊有望放弃对纾困协议进行全民公投.
投资者不愿推高价格,因美国将在周五1230GMT公布重要的就业数据.
2328GMT,芝加哥期货交易所(CBOT)1月大豆期货合约Sc2跌0.26%,报每蒲式耳12.24美元.周四劲涨2%,尽管美国出口疲弱.
CBOT 12月玉米期货合约Cc1跌0.31%,报每蒲式耳6.51-1/2美元,周四受美国强劲出口销售支持上涨1.3%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。