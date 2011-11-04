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市场报道 | 2011年 11月 4日 星期五 08:43 BJT

〔澳洲央行〕调降经济增长和通胀预估,称国内经济最大风险来自欧洲

路透悉尼11月4日电---澳洲央行调降经济成长和通胀预估,并警告国内经济面临的最大风险来自于欧洲主权债务和银行业问题.

澳洲央行周五公布了70页的季度报告,其中指出本周稍早的降息是由于通胀目前已不构成威胁,而总体经济仅取得微弱成长.

央行在11月1日的货币政策会议上,宣布将隔夜拆款利率从4.75%下调至4.50%,为逾两年来首次放宽货币政策.

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