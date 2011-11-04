〔澳洲央行〕调降经济增长和通胀预估,称国内经济最大风险来自欧洲

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透悉尼11月4日电---澳洲央行调降经济成长和通胀预估,并警告国内经济面临的最大风险来自于欧洲主权债务和银行业问题.
澳洲央行周五公布了70页的季度报告,其中指出本周稍早的降息是由于通胀目前已不构成威胁,而总体经济仅取得微弱成长.
央行在11月1日的货币政策会议上,宣布将隔夜拆款利率从4.75%下调至4.50%,为逾两年来首次放宽货币政策.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选