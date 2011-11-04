〔澳洲央行〕调降经济增长和通胀预估,称国内经济最大风险来自欧洲

路透悉尼11月4日电---澳洲央行调降经济成长和通胀预估,并警告国内经济面临的最大风险来自于欧洲主权债务和银行业问题.

澳洲央行周五公布了70页的季度报告,其中指出本周稍早的降息是由于通胀目前已不构成威胁,而总体经济仅取得微弱成长.