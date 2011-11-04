《中国股市盘前看点》--11月4日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--20国集团(G20)法国戛纳(坎城)峰会.

--中国央行货币政策委员李稻葵讲话.

--欧元区9月生产者物价指数(PPI)

--美国10月非农就业报告、10月28日当周经济周期研究所(ECRI)领先指标

**宏观经济及政策面**

--中国经济体制改革会副会长樊纲称,中国经济已基本实现"软着陆",明年将平稳增长,仍能保持8%甚至8.5%以上的增速.[ID:nCN1197022]

--海关总署表示,截至2日(周三),中国今年对外贸易进出口总值累计突破3万亿美元,再创历史新高.[ID:nCN1197020]

**重点行业和公司**

--中证报援引消息人士透露,新成品油定价机制方案中,要求当国际油价波动时,有关部门不再就每次调价下发通知,可能由三大石油公司按新机制自动对应调整价格.[ID:nCN1196994]

--近三年来,中国零售业能耗水平呈稳步下降趋势,预计2011年零售业万元营业额能耗量同比下降约15%.

--船舶工业协会数据显示,今年来国内船厂新承船舶订单量同比下降四成,目前主要工作是完成前两年造船热时接下的订单.业内人士预计,2013年造船业将集体陷入谷底.

--万科(000002.SZ)10月销售面积100.4万平方米,销售金额103.4亿元,同比下降23%和33%.[ID:nCN1197070]

--新兴铸管(000778.SZ)称,拟认购参股公司加拿大铁矿开发商Advanced Explorations Inc(AEI)AXI.V500万加元的可转换债券.[ID:nCN1197018]

**海外动向**

--美国股市周四连涨第二天,因希腊可能放弃拟议的公投.公投可能威胁该国的欧元区成员国地位,并可能引发全球市场动荡.欧洲央行稍早降息令投资者惊喜,此举暗示央行将采取更为激进的举措应对该地区成长放缓.道琼工业指数上升208.43点,或1.76%,报12,044.47点.[.NCN][NN/CN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC在半年线2,620点附近会遭遇较大压力.(完)