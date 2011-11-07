《中国股市盘前看点》--11月7日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--欧元区11月Sentix投资者信心指数;9月零售销售
--美国10月就业趋势指数;9月消费者信贷
--欧元集团在布鲁塞尔举行会议
**重点行业和公司**
--新华社周六报导,国际金融监督和咨询机构金融稳定理事会近日发布全球29家具有系统性影响力的银行名单,中国银行(3988.HK)(601988.SS)成为中国乃至新兴经济体国家和地区唯一入选银行. [nCN1199798]
--上海证券报周一援引工业和信息化部官员表示,钢铁工业十二五(2011-2015年)发展规划将于近期正式公布,规划将优化产业布局,重点发展东南沿海钢铁基地,而环渤海、长三角地区原则上不再布局新建钢铁厂,西部地区如新疆等则可适度发展.[nCN1199738]
--"十二五"(2011-2015年)期间,预计天然气在中国能源消费结构中的比重将翻一番,由目前的4%提高到8%以上.到2015年天然气需求将达2,600亿立方米,其中1/3依赖进口.
**海外动向**
--美国股市上周五收低,结束四周连升的势态,因欧洲再次出现政治不稳定,且投资者为美股收市後希腊举行的信任投票做准备.道琼工业指数.DJI收低61.23点,或0.51%,报11,983.24点[.NCN][NN/CN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC在半年线2,614点附近会遭遇较大压力.(完)
--整理 林琦; 审校 林高丽
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9