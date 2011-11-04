〔全球金市〕金价转跌,然仍守在六周高位附近

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月4日电---金价周五在亚洲早盘小跌,不过仍守在六周高位附近,因欧债危机环绕不确定性,且希腊有退出欧元区的可能.昨日金价涨逾1%.
0014GMT时,现货金XAU=跌6.21美元,报每盎司1,756.44美元,但仍有望连续第二周录得涨幅.周四金价一度跳至1,767.40美元,为9月22日来最高,不过仍低于约1,920美元的纪录高位.
美国期金GCcv1下跌0.39%,至1,758.5美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。