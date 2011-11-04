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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 08:42 BJT

〔全球金市〕金价转跌,然仍守在六周高位附近

路透新加坡11月4日电---金价周五在亚洲早盘小跌,不过仍守在六周高位附近,因欧债危机环绕不确定性,且希腊有退出欧元区的可能.昨日金价涨逾1%.

0014GMT时,现货金XAU=跌6.21美元,报每盎司1,756.44美元,但仍有望连续第二周录得涨幅.周四金价一度跳至1,767.40美元,为9月22日来最高,不过仍低于约1,920美元的纪录高位.

美国期金GCcv1下跌0.39%,至1,758.5美元.

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