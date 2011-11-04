〔G20会议〕白宫:美国对G20的影响力并未减弱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透法国戛纳11月3日电---随着欧洲转向在经济上较为自信的中国寻求帮助,关于美国受国内预算问题掣肘,对20国集团(G20)的影响力已减弱的看法,周四惹怒了多位白宫官员.
"我们做出贡献的能力、牵头的能力及影响这些问题结果的能力,并非意味美国纳税人为每个问题买单,"白宫高级助理Michael Froman表示.
多位欧洲官员希望说服中国动用其巨额外汇储备中的一部分,来驰援欧元区援助基金,不过中国政府迄今尚未公开表示其意愿.
美国国内政界目前排除了总统奥巴马向欧洲做出任何大笔金援表示的可能性。
在美国失业率高企的情况下,奥巴马所属民主党正与共和党就达成大幅减赤的协议进行角力.解决失业率高企的问题,可能是明年奥巴马有望连任的关键.
减支使得美国对外施援成为此次激烈选战的焦点议题,而华府尚未表示可能援助欧洲.
相反,白宫认为,欧洲拥有援助自身的资源.而美国仍为全球第一大经济体的事实,意味着其观点仍举足轻重.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。