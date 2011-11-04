〔国际油市〕NYMEX原油期货持稳,因欧债危机有望缓解

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月4日电---美国原油期货周五在亚洲早盘持稳,周四上涨逾1美元,因希腊放弃公投且欧洲央行降息,带动了欧债危机缓解的希望.
0034GMT,美国原油期货CLc1下跌0.27美元,至每桶93.80美元,周四上涨1.56美元.伦敦布兰特原油期货LCOc1下跌0.29美元至每桶110.54,上日涨1.49美元,结束了连续四日的跌势.
在法国召开的20国集团(G20)领导人峰会周四确定一项行动方案,试图让全球经济恢复平衡增长,同时可能寻求扩大国际货币基金组织(IMF)的资源以帮助饱受经济冲击的国家.[ID:nCN1196772]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。