〔国际油市〕NYMEX原油期货持稳,因欧债危机有望缓解

路透新加坡11月4日电---美国原油期货周五在亚洲早盘持稳,周四上涨逾1美元,因希腊放弃公投且欧洲央行降息,带动了欧债危机缓解的希望.

0034GMT,美国原油期货CLc1下跌0.27美元,至每桶93.80美元,周四上涨1.56美元.伦敦布兰特原油期货LCOc1下跌0.29美元至每桶110.54,上日涨1.49美元,结束了连续四日的跌势.

在法国召开的20国集团(G20)领导人峰会周四确定一项行动方案,试图让全球经济恢复平衡增长,同时可能寻求扩大国际货币基金组织(IMF)的资源以帮助饱受经济冲击的国家.[ID:nCN1196772]