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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 08:58 BJT

〔中国股市〕周四融资买入较前日增约34%,兴业银行交易活跃

路透北京11月4日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周四融资买入额为

293,451万元人民币,较上交易日增34.1%.标的证券兴业银行(601166.SS)融资买入额为

19,217万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,036,524 171,575 35,092

深圳证券交易所 1,380,291 121,876 20,734 (完)

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--发稿 李然; 审校 杨淑祯

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