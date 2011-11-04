〔路透调查〕欧洲央行12月再次降息机率为50%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月3日电---路透调查显示,欧洲央行有50%的机率在2011年末之前再次降息.欧洲央行周四在德拉吉担任总裁的首次会议上意外宣布降息.
欧洲央行把利率自1.5%下调至1.25%,结果不同于上周调查的大多数分析师预期,不过自上次调查之後,希腊政局动盪愈演愈烈,且市场也消化了大量悲观的企业调查数据.
德拉吉周四表示,欧元区可能在2011年後期跌入"温和衰退".
对51位分析师的调查显示,欧洲央行在12月有50%的机率降息至1.0%.
在51名受访分析师中,有25位预计12月会降息,有24位预计明年第一季度会降息,仅有两位预计利率在直至2013年第二季度的预测时段内不会变动.
"显然欧洲央行正在竭尽全力阻止衰退全面爆发,"ING Financial Markets分析师Carsten Brzeski表示.(完)
--编译 李春喜;审校 王冠中
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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