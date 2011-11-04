〔路透调查〕欧洲央行12月再次降息机率为50%

路透伦敦11月3日电---路透调查显示,欧洲央行有50%的机率在2011年末之前再次降息.欧洲央行周四在德拉吉担任总裁的首次会议上意外宣布降息.

欧洲央行把利率自1.5%下调至1.25%,结果不同于上周调查的大多数分析师预期,不过自上次调查之後,希腊政局动盪愈演愈烈,且市场也消化了大量悲观的企业调查数据.

德拉吉周四表示,欧元区可能在2011年後期跌入"温和衰退".

对51位分析师的调查显示,欧洲央行在12月有50%的机率降息至1.0%.

在51名受访分析师中,有25位预计12月会降息,有24位预计明年第一季度会降息,仅有两位预计利率在直至2013年第二季度的预测时段内不会变动.

"显然欧洲央行正在竭尽全力阻止衰退全面爆发,"ING Financial Markets分析师Carsten Brzeski表示.(完)