〔韩国汇市〕韩元大幅反弹,因希腊可能放弃全民公投

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月4日电---韩国韩元/美元KRW=周五早盘大幅反弹,因希腊将针对欧元区援救协议进行全民公投的计划遭遇强劲的政治阻力.
截至0030GMT,韩元/美元KRW=KFTC报1,113.7韩元,较周四市场收盘1,129.9上涨逾1.5%.
韩国股市.KS11早盘涨逾2.5%,受欧洲央行意外降息後流动性或将充沛的预期提振.
三年期公债期货12月合约KTBc1跌0.03点至104.19.
0030GMT 上日收市价
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美元/韩元KRW= 1,113.7 1,129.9
日圆/韩元JPYKRW=R 14.2720/808 14.5051/259
韩国公债期货KTBc1* 104.19 104.22
韩国综合股价指数.KS11 1,914.63 1,869.96
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* 为三年期公债近月期约报价.
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。