〔中国金融〕温州9月银行不良贷款率为0.55%,10年来首升--报载

路透上海11月4日电---中国证券报周五报导称,受宏观调控及民间借贷危机影响,温州9月金融数据多项指标出现下降趋势,其中金融机构的不良贷款率为0.55%,环比增加0.18个百分点,为近10年来首次上升.

数据并显示,温州市金融机构9月份新增不良贷款约11亿元.报导援引银行界人士认为,尽管0.55%的不良贷款率并不高,但需要引起重视.

"相关部门要求适当提高对小企业不良贷款比率容忍度,因此在接下来的几个月,温州不良贷款率继续上升的可能性比较大."该人士预计.

此外,该市地产贷款与个人购房贷款、银行承兑汇票、个人消费贷款、证券期货行业的保证金、企业存款和保证金存款等指标环比均呈"降温"趋势,而小企业贷款、储蓄存款则有所增加.

针对银行承兑汇票的减少,一位银行人士表示,这可能是由于部分企业开工不足,对资金的需求量减少造成的,这意味着温州实体经济可能出现疲态.

而企业存款、保证金存款的减少反映企业目前的流动性资金在减少,同时也可能是企业资金从银行体系流到该体系之外,从事民间借贷活动.

今年来在宏观调控、流动性收紧的大背景下,温州民间借贷空前活跃,民间借贷利息疯涨.由此导致许多中小企业因资金链断裂而发生老板潜逃、跳楼自杀、企业倒闭、员工欠薪等一系列事件.为此,温州市日前启动了总规模为50亿元人民币的温州市民间资本服务基金,以缓解中小企业资金周转困难问题.(完)