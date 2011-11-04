比尔盖茨呼吁G20国家保护援助预算

(本文由路透中文网编译提供)

路透嘎纳11月3日电---亿万富翁慈善家比尔・盖茨呼吁20国集团（G20）首脑保护援助预算，称削减这一预算不仅会伤害贫困人群，还会破坏卫生及农业等领域的创新活动。

微软联合创始人盖茨是首位被邀请向G20峰会首脑发表演讲的商界人士，他此前早就承诺会将其绝大部分财富用于慈善。

面对发达国家因债台高筑大规模削减预算，法国总统萨科齐邀请盖茨在G2峰会作报告，探索金融发展的新途径。

盖茨敦促G20国家展示领导能力，推出更全面的措施，改善贫困人群的生活状况。他说，像新型种子和疫苗等创新已经挽救了数以十亿计的生命，也被证实可以适当使用，援助是减少贫穷的有效方式。

他告诉G20国家的首脑，“G20的领导至关重要，特别是在眼下这样的经济困难时期。”

“削减援助资金不仅不能填补其它缺口，还会对全球稳定带来无法弥补的伤害，影响全球经济增长，殃及数以百万计的贫困人群。”

美国国会议员正在寻求削减更多援助预算。国会已经不顾总统奥巴马的请求，去年削减了约80亿美元的国务院及对外援助的资金，并提议2012财年再削减86亿美元。（完）