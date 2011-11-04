〔欧洲金融〕多家欧洲银行减持欧元区国家公债,因欧债危机加深

路透伦敦/巴黎11月3日电---法国巴黎银行(BNPP.PA)、荷兰国际集团(ING)ING.AS等银行都在抛售数以十亿欧元计的欧元区公债,以缩小对该地区受困国家的风险敞口.

随着欧元区危机加深,以及欧盟领导人提出希腊退出欧元区的可能性,更多银行料将撤退,进一步打击了欧元区债券价格.

国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉警告:"随着银行出脱公债,焦点国家的债券价格或将进一步下跌."

希腊公债的最大海外民间持有者--法国巴黎银行周四减记26亿欧元,主要是因为将希腊债券价值减记到只剩面值的40%.

银行业高层消息人士对路透称,今年夏季希腊问题节节升温的时候,法国政府曾要求该行不要减持希腊债券,以防欧元区受到动摇.

法巴银行第三季亏损3.62亿欧元,其并称,10月还会因出售近250亿欧元公债而亏损4.5亿欧元,这部分公债占其全部公债资产的四分之一.过去四个月该行出售了82亿欧元意大利公债,还持有126亿欧元.

法巴还将西班牙公债由22亿欧元减持至5亿欧元,法国公债减持10亿欧元至138亿欧元,德国公债减持14亿欧元至25亿欧元.

ING则称,过去四个月已减持希腊、意大利、爱尔兰、葡萄牙和西班牙公债,合计出售54亿欧元.(完)