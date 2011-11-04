〔G20会议〕白宫:美国银行业对欧债危机的风险敞口有限

路透法国戛纳11月3日电---白宫周四表示,美国银行业对欧元区危机的风险敞口有限,若在希腊情势变数丛生的情况下债务进一步恶化,美国仍能应对任何的扩散效应.

"我们认为,我们对欧债危机的直接风险敞口较为温和,而且觉得若有任何间接风险敞口,如有必要我们也拥有可以采取行动的工具,"美国白宫总统奥巴马的高级经济顾问Michael Froman谈到.

华府希望欧洲银行业者增加资本缓冲以承受损失的冲击,要不然就可能会波及到美国银行同业,而且亦寄望欧洲设置一道"防火墙",以阻止市场投机客抛售一国债券.

"资本重整以强有力的方式完成,作为整体防火墙的一部分,是十分重要的.欧洲正在践行该过程,我们也在密切关注,"Froman向记者表示.(完)