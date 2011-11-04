〔中国经济〕宏观政策取向不变,货币政策更注重灵活及微调性--官员

路透北京11月4日电---中国中央农村工作领导小组副组长陈锡文周五表示,中国宏观调控政策取向不变,仍会保持积极财政政策和稳健货币政策,而从目前看货币政策更注重敏感性,前瞻性,灵活性和微调性.

他并提到,虽然中国经济增长较快,但基础农业仍显得力不从心,许多地方存在土地违法违规现象,直接影响到中国房地产及宏观调控的效果.

"前不久召开的国务院常务会议明确我们基本的宏观政策不会改变,...我想明年中国经济走势都不会发生大的突然性变化,而农业问题仍会起到决定性作用."他称.

中国国务院上周六召开常务会议,重申要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,同时明确指出要坚定不移地搞好房地产调控.[ID:nCN1184594]

陈锡文指出,包括粮食等主要农产品供给,将决定明年物价走势;农民收入问题将决定中国的农业市场有多大;第三是土地,明年的土地供给将会决定中国许多的宏观调控指标,如楼市,高耗能等.

中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至6.1%,增幅为四个月来最小.

陈锡文还提到,中国有13亿人口,过多依赖外需很重要的原因是农民的收入比较低,直接影响到中国扩大内需政策的效果.解决好农村人口转为城镇人口的相关问题,事关中国经济和社会稳定.

中国农业部此前称,今年中国全年粮食总产有望迈上11,000亿斤的新台阶,实现连续八年增产,单产和总产将再创历史新高.[ID:nCN1982181](完)