《外汇动态》美元/韩元因当地投机客卖盘而跳空下跌,或跌至1,109.8

0122GMT--美元兑韩元KRW=KFTC跳空下跌,因市场冀望希腊可能放弃拟议中针对新援助计划的全民公投[ID:nCN1196798],引发风险资产反弹,当地银行间投机客即卖出美元兑韩元.

美元兑韩元下跌1.5%至1,112.9,此前一度跌至1,111.3.该货币对有进一步跌至1,109.8的空间,该点为8-10月涨势的61.8%回档位.

"风险承担者将把稍具负面影响消息引发的(美元兑韩元)涨势,视为卖出的机会,"首尔一家外资银行的一位资深交易员谈到.

但他不愿在此处卖出,因市场仓位略微偏空.

他补充道,进口商周末前的美元买需,及与外资近来卖股有关的买盘,或许会支撑美元兑韩元.

多位交易员表示,海外基金尚未表现出大举卖出或买入的浓厚兴趣.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]