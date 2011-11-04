《全球重要经济事件一览表》--11月4日-11月11日

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11月4日(五)

悉尼--澳洲央行发布货币政策声明(0030).

维也纳--奥地利财长费克特Maria Fekter在一场有关欧盟金融和经济政策的活动上讲话(0800).

雅典--希腊政府在议会面临信任投票.

法兰克福--欧洲央行执委会成员史塔克在2011信贷政策日活动上讲话(1000).

加州圣克拉拉--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)出席矽谷领导力年度公共政策会议的"美国和加州:就业、经济和全球竞争力"小组讨论(2005).

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛就"金融监管国际日程"在美国律师协会银行法委员会秋季会议上讲话(1700).财政部负责金融市场的助理部长Mary Miller就"金融监管改革"发表讲话(1330).

11月7日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议.

纽约--美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)举行年会,商讨全球金融改革带来的行业冲击.美国商品期货交易委员会(CFTC)主席詹斯勒(Gary Gensler)和美国证券交易委员会(SEC)主席夏皮洛发表讲话.

芬兰坦佩雷--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble),芬兰总理卡泰宁和芬兰财长Jutta Urpilainen,在欧盟危机和未来的研讨会上发表讲话(0900).

瑞士卢塞恩--瑞士央行副总裁乔丹和欧洲央行执委会成员史塔克在欧洲国际论坛上发表演讲(首日).

波士顿--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在新英格兰地区高等教育委员会会议上讲话(1340).

11月8日(二)

夏威夷檀香山--亚太经合组织(APEC)2011年高级财政官员会议(SFOM).

布鲁塞尔--欧盟经济暨金融事务(ECOFIN)委员会会议.

奥斯陆--挪威央行副总裁Jan Qvigstad在挪威科学与文学院(Norwegian Academy of Science and Letters)讲话.

柏林--瑞士央行总裁希尔德布兰德和瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在欧洲货币和金融论坛上讲话(1320).

伦敦--加拿大央行总裁卡尼在加拿大-英国商会上讲话(1420).

瑞士卢塞恩--瑞士央行副总裁乔丹在欧洲国际论坛上发表演讲,主题是"政府债务和货币政策的独立性"(0840).

瑞士卢塞恩--欧洲央行执委会成员史塔克在欧洲国际论坛上发表演讲(最後一日).

苏福尔斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在南达科他州商会经济前景研讨会上讲话(1800).

费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就货币政策在全球合作中心(Global Interdependence Center)讲话(1830).