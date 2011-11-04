《外汇动态》据称美元兑日圆在78.20/40日圆内存在卖兴

0144GMT---有传言称美元兑日圆在78.20-78.40日圆区域内有卖兴,而在77.60-77.80日圆区域内据称挂有止损美元卖单.

但美元在78.00日圆下方水准的买单处寻得支撑.

美元兑日圆周一曾触及79.553日圆的三个月高位,因日本当局大举抛售日圆干预汇市.触及高位後,美元兑日圆在小时图上的低点为77.75日圆,周一曾短暂触及该水准.

美元兑日圆现持稳于78.04日圆.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张荻

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