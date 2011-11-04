〔航空安全〕澳航A380前往伦敦班机因引擎问题改道迪拜,已安全降落

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼11月4日电---澳洲航空(Qantas Airways)(QAN.AX)发言人周五表示,一架原定前往伦敦的A380已安全降落在迪拜(杜拜),该航班因引擎问题改道.
发言人表示,这架搭载258人的飞机因一架引擎发生"油量故障",按照标准程序已关闭.她并表示澳航技术人员正在调查这个问题.
澳航的A380飞机采用劳斯莱斯(Rolls-Royce)(RR.L)的引擎.
澳航A380去年曾发生引擎爆炸事故,导致整个A380机队停飞.相关消息请点选[ID:nCT0456199](完)
--编译 沈以文;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。