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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 10:26 BJT

〔航空安全〕澳航A380前往伦敦班机因引擎问题改道迪拜,已安全降落

路透悉尼11月4日电---澳洲航空(Qantas Airways)(QAN.AX)发言人周五表示,一架原定前往伦敦的A380已安全降落在迪拜(杜拜),该航班因引擎问题改道.

发言人表示,这架搭载258人的飞机因一架引擎发生"油量故障",按照标准程序已关闭.她并表示澳航技术人员正在调查这个问题.

澳航的A380飞机采用劳斯莱斯(Rolls-Royce)(RR.L)的引擎.

澳航A380去年曾发生引擎爆炸事故,导致整个A380机队停飞.相关消息请点选[ID:nCT0456199](完)

--编译 沈以文;审校 张涛

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