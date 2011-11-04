〔金属期市〕期铜上涨,因欧洲央行降息且希腊或放弃全民公投

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月4日电---铜价周五上涨,受欧洲央行(ECB)降息以及希腊可能放弃举行全民公投的消息鼓舞.
0119GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.6%至每吨7,960美元,上日走高0.4%.
上海期货交易所主力1月期铜合约SCFc3跳涨3%至每吨58,520元人民币(9,213.72美元).沪铜周三挫跌3.2%之後,追随伦铜昨日的涨势.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。