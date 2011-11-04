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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 10:09 BJT

〔金属期市〕期铜上涨,因欧洲央行降息且希腊或放弃全民公投

路透上海11月4日电---铜价周五上涨,受欧洲央行(ECB)降息以及希腊可能放弃举行全民公投的消息鼓舞.

0119GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.6%至每吨7,960美元,上日走高0.4%.

上海期货交易所主力1月期铜合约SCFc3跳涨3%至每吨58,520元人民币(9,213.72美元).沪铜周三挫跌3.2%之後,追随伦铜昨日的涨势.

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