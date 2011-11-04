〔澳洲经济〕国库部长斯万称,经济成长将低于5月预算的预估

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透堪培拉11月4日电---澳洲国库部长斯万周五对记者表示,由于全球经济不稳定,澳洲经济成长将低于5月预算的预估.
"全球不稳无疑会带来影响,澳洲经济成长将低于公布预算时的预期,"斯万说."澳洲央行今天已下修了经济成长预估,而我们目前还未更新预估."
"我们年底前将更新预估,不过毫无疑问,经济成长将低于六个月前的预期."斯万表示.
澳洲央行周五稍早调降经济成长和通胀预估,并警告国内经济面临的最大风险来自于欧洲主权债务和银行业问题.[ID:nCN1197100](完)
--编译 杜明霞;审校 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。