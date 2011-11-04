〔澳洲经济〕国库部长斯万称,经济成长将低于5月预算的预估

路透堪培拉11月4日电---澳洲国库部长斯万周五对记者表示,由于全球经济不稳定,澳洲经济成长将低于5月预算的预估.

"全球不稳无疑会带来影响,澳洲经济成长将低于公布预算时的预期,"斯万说."澳洲央行今天已下修了经济成长预估,而我们目前还未更新预估."

"我们年底前将更新预估,不过毫无疑问,经济成长将低于六个月前的预期."斯万表示.

澳洲央行周五稍早调降经济成长和通胀预估,并警告国内经济面临的最大风险来自于欧洲主权债务和银行业问题.[ID:nCN1197100](完)