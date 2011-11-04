《热点透视》德拉吉执掌下的欧洲央行对希腊敬而远之

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon 编译 李春喜

路透伦敦11月3日电---欧洲央行为什麽必须在意?这似乎是新任欧洲央行总裁德拉吉在首次媒体会上被问及希腊危机时的态度.当谈及愈演愈烈的欧债危机时,德拉吉谨守分际,而仅仅在几分钟之前,欧洲央行的降息撼动金融市场,该举措虽然出人意料,但却受到市场欢迎.

事实上,他的回答几乎像是从前任特里谢提供的参考手册上复制粘贴过来的一样.市场希望破解这些充满密码的语言,得出欧洲央行的政策走向.

德拉吉表示,欧洲央行没有为希腊退出欧元预作准备,因为"这不在(创立欧元)的条约之中".由于欧洲央行的公债购买计划是"暂时"和"有限"的,自然也不会透露会购买多久,投入多少资金.而且,该项目的实施是因为有必要确保"货币政策通道"的正常运转.至于整顿预算、改革经济和恢复市场信心,这是各国政府的职责.还有其他问题吗?

德拉吉乾巴巴地复述着欧洲央行教条般的答案,加上明显不愿去渲染希腊问题,掩盖了耐人寻味的伏笔.他的沉默似乎在强调一点,如果某个欧元区政府胆敢采取极端措施,欧洲央行将会比以往有更大的决心按自己的原则行事.这种严明又保持一定距离的态度可能会是一股强大的威慑力,让各国政府明白,如果他们选择步入歧途,就不要再对欧洲央行抱有任何指望.

姑且不论眼前的这场危机,长远来看,欧洲央行最好还是明确承认,购买愿意实施改革又有偿付能力的国家公债是其份内之事.但以恪守原则来回应本周希腊所带来的威胁,自然也有其好处.(完)