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中国财经 | 2011年 11月 4日 星期五 10:43 BJT

〔中国新债〕东软集团下周五将发行4亿元中期票据,期限三年

路透上海11月4日电---中国东软集团股份有限公司(600718.SS)周五公告称,将于下周五(11日)

在银行间债市债市簿记建档发行4亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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东软集团 6 4 3 11/11簿记建档 兴业银行 AA 11/14 11/15

(600718.SS)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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