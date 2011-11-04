《欧洲政经分析》德法首脑打破长期禁忌,承认希腊有可能退出欧元区

* 梅克尔和萨科奇不再讳言希腊退出欧元区的可能

* 对帕潘德里欧政府在紧要关头的表现感到失望

* 希腊退出的连带後果可能甚于雷曼兄弟倒台

* 希腊政治/社会紧张局势可能成为退出的导火索

路透法国戛纳11月3日电---这一天很有可能被当成欧元区走向分裂的开始,而被人们铭记在心.

周三深夜在戛纳的新闻发布会上,德国总理梅克尔和法国总统萨科奇打破欧元区最大的禁忌,首次公开承认希腊有可能最终不得不退出这一紧密的货币同盟.

这番承认是梅克尔与萨科奇在20国集团(G20)会议前夕同希腊总理帕潘德里欧进行了两小时紧张会晤後作出的,欧元区由此走上一条险象环生的道路,此事在欧洲乃至更大范围地区的影响数十年内都难以消散.

虽然截至目前,欧洲官员仍表示希腊脱离欧元区在技术上和法律上都是不可行的.但此事一旦成真,其连带後果将会是灾难性的,尽管希腊经济只占欧元区区内生产总值(GDP)的2.5%.

打击的程度有多深还很难说,因为此举将令欧洲和全球金融体系面对前所未有的局面.

不过,有一点显而易见,随着外资一窝蜂地撤资,退出的影响会蔓延到其他二线国家.区内金融机构将进而遭受沉重打击,银行出现挤兑,欧洲央行(ECB)不得不以提供大量流动性和购入政府公债来应对.

欧洲央行以及所有民间或官方债权人将不得不把持有的希腊债务一笔勾销.经济学家称,由此引发的信贷紧缩,将会让2008年美国雷曼兄弟倒台後的市场冰冻期也相形失色.

"如果希腊退出欧元区,那些被认为危险程度仅次于希腊的国家将很快承受到巨大的市场压力."经济学人信息部近期一份题为"After Eurogeddon"的报告称.

"连锁反应遍及欧洲,我们认为这些影响传播的速度将是迅速、剧烈而不可控的."

除了带来严重的金融後果外,希腊退出也象征着欧洲的大倒退.欧洲经历了逾半个世纪的一体化融合,现在可能开启一个分崩离析的新阶段.

梅克尔自己也表示,希腊退出将在欧元区内产生毁灭性的"多米诺骨牌效应."