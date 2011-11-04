〔中国政经〕政府若出手援助欧洲,恐引发国内民众的公愤

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月3日电---中国民众向政府表达的讯息很明确--对于拯救欧洲,想都不要想.
周四在法国举行20国集团(G20)峰会前夕,成千上万的中国普通民众在网络上发泄自己的怒火,要求领导层在援助欧洲前先解决好中国自己的问题.
"(中国领导人的)国内压力非常大.民众谴责"一切向欧洲抛出救生索的决定,一位与中国领导层有联系的消息人士告诉路透.由于政治敏感性,这位消息人士要求匿名.
欧洲官员要求中国为一项有争议的特殊目的投资载体(SPIV)注入资金,帮助将欧元区的援助基金规模扩大四到五倍,至约1万亿欧元.
中国对此作出谨慎回应,称希望首先了解细节.欧洲在此次峰会上必然会再次向中国国家主席胡锦涛传递上述讯息.
不过中国13亿国民中还有很大一部分是贫困人口,许多人相信国家3.2万亿美元的外汇储备还有其他好得多的用途.
当然,中国领导人不可能轻易动用外储来应对国内问题.因为这麽做就意味着需要将美元兑换成人民币,导致中国一直苦心维持稳定的人民币汇率上升.
但正如上述消息人士所指的,领导人也担心,如果作出严重违背民意的决定并引起政敌的群攻,他们的结局恐为千夫所指.
"中国领导人担心,"援助欧洲的钱"最终全部打水漂",该消息人士称.
胡锦涛独自作决定的政治风险巨大,他更可能在最高领导层中寻得共识.
学者们主张中国政府对布鲁塞尔采取强硬态度,从中国财政部副部长李勇周三的讲话中可窥见端倪.
李勇在美国银行/美林组织的一场会议中说道,"中国愿意同其他国家,世界银行和国际货币基金组织(IMF)一起,通过多边努力帮助欧洲应对债务危机."(完)
--编译 吴云凌;审校
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。