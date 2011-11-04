〔中国政经〕政府若出手援助欧洲,恐引发国内民众的公愤

路透北京11月3日电---中国民众向政府表达的讯息很明确--对于拯救欧洲,想都不要想.

周四在法国举行20国集团(G20)峰会前夕,成千上万的中国普通民众在网络上发泄自己的怒火,要求领导层在援助欧洲前先解决好中国自己的问题.

"(中国领导人的)国内压力非常大.民众谴责"一切向欧洲抛出救生索的决定,一位与中国领导层有联系的消息人士告诉路透.由于政治敏感性,这位消息人士要求匿名.

欧洲官员要求中国为一项有争议的特殊目的投资载体(SPIV)注入资金,帮助将欧元区的援助基金规模扩大四到五倍,至约1万亿欧元.

中国对此作出谨慎回应,称希望首先了解细节.欧洲在此次峰会上必然会再次向中国国家主席胡锦涛传递上述讯息.

不过中国13亿国民中还有很大一部分是贫困人口,许多人相信国家3.2万亿美元的外汇储备还有其他好得多的用途.

当然,中国领导人不可能轻易动用外储来应对国内问题.因为这麽做就意味着需要将美元兑换成人民币,导致中国一直苦心维持稳定的人民币汇率上升.

但正如上述消息人士所指的,领导人也担心,如果作出严重违背民意的决定并引起政敌的群攻,他们的结局恐为千夫所指.

"中国领导人担心,"援助欧洲的钱"最终全部打水漂",该消息人士称.

胡锦涛独自作决定的政治风险巨大,他更可能在最高领导层中寻得共识.

学者们主张中国政府对布鲁塞尔采取强硬态度,从中国财政部副部长李勇周三的讲话中可窥见端倪.

李勇在美国银行/美林组织的一场会议中说道,"中国愿意同其他国家,世界银行和国际货币基金组织(IMF)一起,通过多边努力帮助欧洲应对债务危机."(完)