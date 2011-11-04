〔中国货币市场〕回购利率止跌企稳,缴存日临近谨慎心态有所升温

路透上海11月4日电---中国银行间市场周五早盘回购利率CNREPO=CFXS呈现较为稳定的盘整走势.经过近日的持续走低,且下周一银行将上缴存款准备金,机构谨慎心态渐趋升温,助回购利率整体走稳,并预计近期将进入较为稳定的波动区间.

"还是比较多人出(钱),资金面还是比较宽松,...阶段性的企稳吧,"上海一银行交易员称.

金融机构一般于每月的5日、15日、25日上缴存款准备金,本月5日因适逢周末将顺延至下周一(7日).而考虑到上月末银行冲存款的因素,月初首次缴存金额可能较大.

交易员并指出,虽然市场传闻此次保证金补缴存准将推迟,但缴存日临近央行却迟迟没有明确表态,市场疑云渐增,也使得回购利率短时难以继续大幅下行.不过缴存日後隔夜回购利率还是有望跌破3%.

央行8月下旬发布通知调整存款准备金缴存基数范围,将银行承兑汇票、信用证等保证金纳入存款准备金交存范围.工行(601398.SS)等六大银行自9月5日起分三个阶段上缴,其他金融机构自9月15日起分六个阶段上缴.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间10:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.1045 3.1054 -0.09

七天CN7DRP=CFXS 3.5024 3.4022 +10.02

14天CN14DRP=CFXS 3.5979 3.7467 -14.88

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0881 3.1012 -1.31

七天CHICNY7D=CFXS 3.5948 3.4240 +17.08

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