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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 11:01 BJT

《外汇动态》股市资金流入压低美元/台币,发现台湾央行入市干预

0247GMT---美元/台币TWD=TP下跌,受股市资金流入影响.交易商称,发现台湾央行在30.000水准左右买入该货币对,以限制其跌势.

交易商补充称,台湾进口商亦在该水准附近买入美元.

美元/台币下挫0.7%至30.001.

不过交易商称,市场将努力将该货币对压向周一低点29.73,若跌破30.00,风险胃纳复苏将令美元/台币承压.(完)

--编译 杜明霞;审校 张明钧

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