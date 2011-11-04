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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 10:56 BJT

〔中国新债〕大唐国际潮州发电下周五将发行4亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月4日电---中国广东大唐国际潮州发电有限责任公司周五公告称,将于下周五(11日)在银行间

债市簿记建档发行4亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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大唐潮州发电 4 4 12 11/11簿记建档 建设银行 AA 11/14 11/15

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广东大唐国际潮州发电有限责任公司为上市公司--大唐发电(0991.HK)(601991.SS)旗下公司.(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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