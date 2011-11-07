《阳歌专栏》百度再遭侵权诉讼 网上零售商引爆价格战

(本文由路透中文网编译提供，并仅代表作者个人观点)

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）。

**百度或因新侵权诉讼案"受伤"**

我一直从商业角度批评中国的司法体系，中国对侵权行为的罚款出奇地少，震慑作用不大，或者说没有任何效果，不能有效保护版权和知识产权。近期百度(BIDU.O)文库侵权案看起来很有意思，但这并非因其所隐含的法律意义。

中国媒体报导称，百度文库的母公司百度在线网络技术（北京）有限公司和百度时代网络技术（北京）有限公司两家公司，因涉嫌作品侵权，遭到韩寒、郝群、韩瑷莲等四名作家起诉。他们要求两被告立即删除百度文库中的侵权作品，并赔偿相关经济损失。表面上看，此次起诉案似乎只是数月前百度文库与多位知名度相对不高的中国作家版权纠纷案的升级版。上次的版权纠纷案迅速成为媒体头条，但来得快去得也快。

我毫不怀疑，此次诉讼案对百度产生的任何损害对百度或许都无关痛痒。但这次诉讼案最大的不同之处在于，这四名原告都是非常有影响力的作家，比如韩寒，他的博客有数以百万计的追随者，如果他们愿意，可能对百度发起长期、极具杀伤力的抗议。如果百度识相，它会迅速平息这次诉讼案，以安抚这些原告。就算百度真得这样做了，百度由此也可能会面临一些严重的负面公关效应，损害其公众形象。民众业已对百度在显示付费搜索结果中很多透明度不高的行为心存疑虑。

一句话：四位知名作家集体起诉百度文库，可能引发一场针对百度的重大负面运动，百度应尝试尽快平息此事。

**网上零售商引爆价格战**

过去几周，中国几家大型网上零售商大打价格战的报导频现报端，几乎没有哪天见不到这样的报导，彰显这场大耗财力的竞争是多麽疯狂。在无休止的价格战中，当当网DANG.N和京东商城是最大的两个竞争对手。据报导，当当网正准备发起新的攻势，竞争会进一步升级。

国内媒体报导，当当网准备发动对京东商城的最新大型攻势，针对京东商城的热卖品，将进一步扩大促销价差。东京商城也不甘示弱，促销活动接连不断，惹来大量用户抢购，以至于网站于本周初一度瘫痪。这迫使京东商城新增了服务器。

用户蜂拥抢购自然是好消息，但网上业务中断却对其名声并无益处。此外，新增服务器只能增加京东商城的成本，我也怀疑许多起初为吸引用户促销的商品，可能是在亏本情况下售出的。

如果竞争继续如此疯狂，现金缺乏或将促使京东商城加快此前暂停的首次公开招股（IPO）计划，以求募集更多资金。至于当当网，财报显示其第二季度亏损扩大，未来亏损甚至可能进一步加剧。

一句话：卷入无休止价格战的中国网上零售商，正面对资金短缺的困境，这或将很快引发这一过热行业的整合。（完）

--编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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