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市场报道 | 2011年 11月 4日 星期五 18:10 BJT

〔表格〕欧元区9月PPI较前月上升0.3%,增幅略大于市场预估的0.2%

路透布鲁塞尔11月4日电---欧盟统计局周五公布,欧元区9月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.3%,较上年同期上升5.8%.路透调查预估分别为上升0.2和上升5.8%.

以下为具体数据(变动百分比,%):

路透调查

9月 预估中值 8月 7月

全部产业 月率 0.3 0.2* -0.2 0.4

(不计入建筑业) 年率 5.8 5.8** 5.8 6.1

半成品 月率 0.0 0.0 0.0

年率 5.0 5.7 6.1

能源 月率 1.0 -0.8 1.5

年率 12.2 11.4 11.9

资本财 月率 0.0 0.1 0.1

年率 1.5 1.5 1.5

耐用消费品 月率 0.4 0.2 0.2

年率 2.5 2.1 1.9

非耐用消费品 月率 0.1 0.2 0.1

年率 3.5 3.5 3.5

* 接受路透访问的15位分析师预估区间:-0.2至0.5

**接受路透访问的16位分析师预估区间: 5.3至6.0

参看更多细节,可点选欧盟网站,网址为(here)

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--编译 蔡美珍;审校 丁琦

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