〔表格〕欧元区9月PPI较前月上升0.3%,增幅略大于市场预估的0.2%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透布鲁塞尔11月4日电---欧盟统计局周五公布,欧元区9月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.3%,较上年同期上升5.8%.路透调查预估分别为上升0.2和上升5.8%.
以下为具体数据(变动百分比,%):
路透调查
9月 预估中值 8月 7月
全部产业 月率 0.3 0.2* -0.2 0.4
(不计入建筑业) 年率 5.8 5.8** 5.8 6.1
半成品 月率 0.0 0.0 0.0
年率 5.0 5.7 6.1
能源 月率 1.0 -0.8 1.5
年率 12.2 11.4 11.9
资本财 月率 0.0 0.1 0.1
年率 1.5 1.5 1.5
耐用消费品 月率 0.4 0.2 0.2
年率 2.5 2.1 1.9
非耐用消费品 月率 0.1 0.2 0.1
年率 3.5 3.5 3.5
* 接受路透访问的15位分析师预估区间:-0.2至0.5
**接受路透访问的16位分析师预估区间: 5.3至6.0
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--编译 蔡美珍;审校 丁琦
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