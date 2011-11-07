《中国债券市场每日交易备忘》--11月7日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国鞍钢集团40人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行及中行主承
升达林业(002259.SZ)1亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),中信银行主承
宁波杭州湾大桥3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),农业银行主承
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二、新债上市:
南平高速10亿元七年期固息债1180149,票面利率7.90%
巨化集团5亿元一年期短融041158010,票面利率6.97%
浙江恒逸集团8亿元五年期中期票据1182304,票面利率7.60%
华润电力投资40亿元七年期中票1182303,票面利率5.60%
冀中能源峰峰集团9亿元五年期中票1182306,票面利率6.00%
阜新矿业集团9亿元五年期中票1182305,票面利率6.21%
福建晋江2.2亿元两年期中小企业集合票据1183013,票面利率8.30%
潍坊1.8亿元三年期中小企业集优票据(中债增进全额担保)051102001,票面利率6.20%
佛山3.59亿元三年期中小企业集优票据(中债增进全额担保)051102002,票面利率6.20%
福建投资开发集团10亿元一年期短融041154009,票面利率6.11%
盾安环境(002011.SZ)3亿元一年期短融041159015,票面利率8.98%
九州通(600998.SS)8亿元一年期短融041159012,票面利率7.30%
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三、缴款:
联想控股29亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180152,票面利率5.80%
招金矿业(1818.HK)7亿元一年期短融041152008,票面利率6.11%
山西焦煤集团47亿元五年期中票1182307,票面利率5.54%
浙江铁路投资集团10亿元三年期中票1182308,票面利率6.15%
中国铁建(601186.SS)50亿元一年期短融041151007,票面利率5.55%
上港集团(600018.SS)14亿元九个月期短融
新中基(000972.SZ)4亿元一年期短融
天津医药集团8亿元五年期中票
广东机场管理集团10亿元五年期中票
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四、还本付息:
凤竹纺织(600493.SS)0.50亿元一年期短融1081373到期兑付,票面利率4.65%
陜西有色金属控股集团30亿元一年期短融1081374到期兑付,票面利率3.24%
中国中铁(0390.HK)(601390.SS)30亿元一年期短融1081375到期兑付,票面利率3.24%
铁道部200亿元三个月期超短期融资券1184007到期兑付,票面利率5.55%
国家开发银行100亿元20年期固息金融债010216付息,票面利率4.23%
财政部349.70亿元10年期固息特别国债0700005付息,票面利率4.49%
农业发展银行66.80亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债070419付息,基本利差0.50%
红豆股份(600400.SS)5亿元七年期固息债078065付息,票面利率6.05%
财政部272.40亿元10年期固息国债090027付息,票面利率3.68%
重庆龙湖企业拓展公司14亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098073付息,票面利率6.70%
贵州开磷集团5亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1080139付息,票面利率5.85%
无锡产业发展集团7亿元三年期中票1082194付息,票面利率4.63%
太阳纸业(002078.SZ)5亿元三年浮息(一年定存基准)中票1082195付息,基本利差1.90%
正大中国投资公司4亿元一年期短融1181217付息,票面利率5.15%
国开行200亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债060228付息,基本利差0.47%
贵州宏福实业开发公司6亿元10年期固息债068044付息,票面利率4.15%
国开行239.20亿元10年期投资人选择权(5+5)金融债080218付息,票面利率3.20%
临海基础设施投资公司10亿元七年期固息债0980153付息,票面利率7.98%
浙江交通投资集团15亿元三年期中票0982145付息,票面利率4.18%
国开行200亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债100211付息,基本利差0.33%
进出口银行55亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债020306付息,基本利差0.75%
神华宁夏煤业集团8亿元15年期固息债078067付息,票面利率5.80%
横店集团5亿元10年期固息债078068付息,票面利率6.02%
财政部277.60亿元10年期固息国债090007付息,票面利率3.02%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--多家券商基金仓位监测报告显示,近两周开放式股票方向基金平均仓位持续攀升,整体仓
位超八成,仓位在90%以上基金数量明显增加.
--国土资源部副部长汪民表示,中国主要矿产资源潜力评价工作将于明年底前结束,煤铜等
矿种预测的潜在资源量达到已查明储量的数倍.
中国海关11月10日公布10月进出口贸易数据
国家统计局11月9日公布10月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年9月6.5%)
10月居民消费价格指数(CPI) (2011年9月6.1%)
1-10月固定资产投资 (2011年1-9月24.9%)
10月社会消费品零售总额 (2011年9月17.7%)
10月工业增加值 (2011年9月13.8%)
11月18日发布10月房地产价格统计信息
11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)
============================================================================(完)
--整理 冉莹/边竞; 审校 李宏薇/曲伟治
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9