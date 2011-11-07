《中国债券市场每日交易备忘》--11月7日

一、新债招标:

中国鞍钢集团40人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行及中行主承

升达林业(002259.SZ)1亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),中信银行主承

盾安环境(002011.SZ)3亿元一年期短融041159015,票面利率8.98%

九州通(600998.SS)8亿元一年期短融041159012,票面利率7.30%

招金矿业(1818.HK)7亿元一年期短融041152008,票面利率6.11%

中国铁建(601186.SS)50亿元一年期短融041151007,票面利率5.55%

上港集团(600018.SS)14亿元九个月期短融

新中基(000972.SZ)4亿元一年期短融

凤竹纺织(600493.SS)0.50亿元一年期短融1081373到期兑付,票面利率4.65%

中国中铁(0390.HK)(601390.SS)30亿元一年期短融1081375到期兑付,票面利率3.24%

农业发展银行66.80亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债070419付息,基本利差0.50%

红豆股份(600400.SS)5亿元七年期固息债078065付息,票面利率6.05%

太阳纸业(002078.SZ)5亿元三年浮息(一年定存基准)中票1082195付息,基本利差1.90%

五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

位超八成,仓位在90%以上基金数量明显增加.

--国土资源部副部长汪民表示,中国主要矿产资源潜力评价工作将于明年底前结束,煤铜等

矿种预测的潜在资源量达到已查明储量的数倍.