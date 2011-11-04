〔瑞士经济〕若有必要,瑞士央行将采取更多措施保护经济--官员

路透日内瓦11月3日电---瑞士央行理事丹亭(Jean-Pierre Danthine)周四表示,如果通缩风险加剧,经济前景更加不明朗,瑞士央行将采取除设定瑞郎汇率上限之外的措施保护瑞士经济.

此前瑞郎兑欧元几乎触及平价水准,有可能导致瑞士经济衰退并出现通缩,因此瑞士央行在9月6日设定1.20瑞郎的瑞郎兑欧元汇率目标上限,并声明若有必要,将进行规模不限的干预行动.

瑞士央行还警告将采取进一步举措.

迄今为止,该央行设定的目标汇率上限未被攻破,尽管近几周希腊相关忧虑加剧.

丹亭在日内瓦一货币市场交易商活动中表示,瑞郎预计将走软,与上周瑞士央行总裁希尔德布兰德的话遥相呼应.

"即便瑞郎兑欧元在1.20,这样的汇率也很高.瑞郎应该继续贬值,"丹亭在演讲中说道."如果有应因经济前景和通缩风险的必要,将采取进一步措施."(完)