《中国报摘》--其他报纸重要消息11月4日(II)

**经济参考报**

--记者独家获悉,铁道部近期融资规模已扩至2,500亿元.中国工程院院士王梦恕透露,除之前2,000亿元融资的消息外,铁道部近期还从几家银行融得500亿元贷款.这2,500亿元除了偿付部分供应商的回款外,将着重用于恢复铁路重点建设项目的施工.

--投中集团日前发布的报告显示,2011年10月份,仅有14家中国企业在全球各资本市场上市,总计融资322.2亿元,数量同比下降71.4%,环比下降46.2%;财务数据造假、VIE结构前景不确定性等问题此前已导致中概股估值下调,而当前欧美主权债务危机无法得到有效控制、全球主要经济体经济形势堪忧,更使得美国和香港两大中国企业海外上市主要目标地的时间窗口出现关闭.

**证券时报**

--美银美林推出新点心债指数,以追踪在港发行的离岸人民币债券表现.美林亚太区信用及可转债券研究部高层称,除中国境内国有企业,港资银行及外资企业可能成为下一拨发行人.

**每日经济新闻**

--记者援引浙江省住房和城乡建设厅消息人士称,杭州、宁波、温州的个人住房信息已经递交国家住建部,接下来的两个月,住建部将建起囊括40座城市个人住房信息的数据库.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/苏丹; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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