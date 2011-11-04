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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 11:09 BJT

〔中国新债〕山西焦煤集团47亿元五年期中票,票面利率5.54%--路透数据

路透上海11月4日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国山西焦煤集团有限责任公司周四簿

记建档的47亿元人民币五年期中期票据,票面利率为5.54%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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山西焦煤集团 47 47 5 *5.54% 浦发银行 AAA 11/7 11/8

工商银行

=============================================================================================(完)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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