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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 11:14 BJT

〔日本债市〕公债价格上涨,希腊局势不确定性令交投清淡

路透东京11月4日电---日本公债周五在清淡交投中走升,在希腊局势演变仍存变数,以及美国非农就业数据即将公布之际,市场人士对仓位调整持谨慎态度,令10年期公债收益率(殖利率)保持在1%以下.

新救援计划笔墨未干,希腊就突然提出对该计划举行全民公投,让全球金融市场本周稍早一阵恐慌,欧盟领导人为保全欧元,甚至开始谈论希腊退出欧元区的可能.

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