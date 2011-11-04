《独家新闻》明富环球亚洲业务获得近40家意向方竞购出价--香港清盘人

路透新加坡11月4日电---明富环球(MF Global)MFGLQ.PK香港业务临时清盘人周五对路透表示,该公司在亚洲和澳洲的业务已经收到近40家的可靠竞购出价,预计本周末前将达成出售协议.

"已经有30到40家意向方与我们联系,我们的出售进程正取得进展,"毕马威香港负责人侯柏特(Patrick Cowley)表示.

"出售进程很快会取得重大进展,因此竞购及其结果很有可能在周末前确定,"他补充称.

侯柏特表示,他与明富环球在澳洲和新加坡的其他管理者进行了协调,希望把亚太业务作为一个整体来出售.

"这是个一体化的平台,因此我们的想法是,对于那些希望入主澳洲、新加坡、香港和日本市场的意向方,此业务才最能体现价值,而我们从有兴趣的买方那里获得的信息也是这样的,"他说.

侯柏特表示,对明富环球感兴趣的亚洲买方包括大型金融机构、明富环球先前的竞争对手,以及其他希望在亚洲市场立足或扩大期权和衍生品业务的地区机构投资者.(完)