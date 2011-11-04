《IFR短评》美元兑日圆外亚币横盘整理,倦于对希腊消息做出反应

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼11月4日电---美元兑日圆外亚洲货币在亚洲早盘基本呈横盘整理走势,交易商暂缓操作,静观用一位交易员的话形容为"希腊相关消息满天飞"的状况.
在今晚美国非农就业数据前,交易清淡,下周一东南亚国家将迎来假日.日本央行/财务省干预汇市,希腊提出举行全民公投,令本周市场表现狂野,亚洲市场肯定也累了,这些都是没有人能在周末时预料到的事.
希腊全民公投的计划流产,该国总理昨晚屈于内阁中反对派的压力,同意辞职,并放弃公投.[ID:nCN1196798]
亚洲股市松了一口气,全线走扬,追随隔夜美国和欧洲股市涨势.
美元/坡元令人意外地仍受到良好支撑,但守在1.26关口.
有人认为,今晚美国非农就业数据可能不会带来什麽影响,跟G20声明草案之于市场的影响相似.(完)
--编译 白云;审校 王冠中
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。