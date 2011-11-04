《IFR短评》美元兑日圆外亚币横盘整理,倦于对希腊消息做出反应

IFR悉尼11月4日电---美元兑日圆外亚洲货币在亚洲早盘基本呈横盘整理走势,交易商暂缓操作,静观用一位交易员的话形容为"希腊相关消息满天飞"的状况.

在今晚美国非农就业数据前,交易清淡,下周一东南亚国家将迎来假日.日本央行/财务省干预汇市,希腊提出举行全民公投,令本周市场表现狂野,亚洲市场肯定也累了,这些都是没有人能在周末时预料到的事.

希腊全民公投的计划流产,该国总理昨晚屈于内阁中反对派的压力,同意辞职,并放弃公投.[ID:nCN1196798]

亚洲股市松了一口气,全线走扬,追随隔夜美国和欧洲股市涨势.

美元/坡元令人意外地仍受到良好支撑,但守在1.26关口.

有人认为,今晚美国非农就业数据可能不会带来什麽影响,跟G20声明草案之于市场的影响相似.(完)

--编译 白云;审校 王冠中

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