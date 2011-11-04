〔中国汇市〕人民币兑美元早盘续涨,盘中再度触及交易区间下限

* 人民币兑美元早盘继续小涨

* 中间价再创汇改来新高

* 美元流动性不足,人民币再触交易区间下限

路透上海11月4日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周五早盘小涨,继续被动跟随中间价升势.因为美元流动性时有不足,即期汇价在开盘後不久便再度触及了交易区间下限.

华南一银行交易员说,"大家都谨慎,担心像昨天那样,空了(美元)买不回来."

恒生银行(中国)高级交易员田晓鸣还指出,因为昨天最後一个小时就没有美元卖盘了,没有及时平盘的机构可能会违规持有美元空头过夜.

"今天一早这部分银行一定是先竭力保证自己不违规,把昨天违规的头寸平回来."他说.

北京时间11:18,人民币兑美元即期报6.3481元,较上日收盘6.3514元小涨.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3165元,为2005年汇改以来新高,上日中间价为6.3198元.按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3481元为今日人民币兑美元交易下限.

田晓鸣表示,近期客盘购汇需求很大,但结汇很少,所以当大家都在平盘的时候,市场上的流动性可能就不够用了,这时候央行如果没有出来提供流动性,市场就会停滞.

由于供小于求,离岸人民币汇率(CNH)长期以来较内地人民币有溢价.但受欧美经济不确定性增加影响,投资者在9月底明显去风险化,大手抛售包括人民币在内的亚洲货币,令CNH较内地人民币折让数百点子已有月余.[ID:nCH0085617]

这也导致香港的离岸人民币与国内汇价出现了套利空间,机构可在国内市场买入美元再到香港市场抛出以套利,这是近期购汇盘无视屡创新高的中间价而始终保持旺盛的重要原因之一.

北京时间11:22,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3620/20,上日尾盘为6.3570元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3895/55元,上日尾盘报6.3905元.

东京汇市欧元周五守住海外市场的涨势,此前迹象显示希腊将放弃就援助方案举行公投的计画,纾缓该国可能面临失序性违约的疑虑.但欧元进一步的涨势料将受阻,因鲜有市场人士认为欧债及金融危机会在短期内落幕,意大利,西班牙甚至法国公债较德国公债收益率(殖利率)的差距均颇为庞大.[FRX/CN]

周五美国将公布10月非农就业数据.根据路透调查,分析师预计非农就业岗位增加9.5万个.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)