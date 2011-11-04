〔中国债市动态〕信用债收益率小跌,追涨力度趋弱机构观望政策动向

路透上海11月4日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率跌幅趋缓,利率产品变动不大,而信用债虽延续跌势,但降幅亦明显缩窄.市场追涨力度趋弱,机构普遍观望未来政策动向.

交易员指出,尽管货币政策趋松基本已成共识,但对于放松的路径以及力度仍有很大不确定性,在政策走向进一步明朗前,债市持续走强的动力或减弱.

"今天(收益率)比较纠结,昨天欧洲降息了,不过欧美的收益率还稍涨了点,对国内影响也不大."上海一银行交易员称.

欧洲央行周四意外调降利率25个基点至1.25%,总裁德拉吉称,欧元区可能在2011年馀下时间内陷入"温和衰退".[ID:nCN1196706]

前述交易员指出,今日部分高评级短融和中票收益率依旧有所下行,但近期信用债供给明显上升,这可能将抑制信用债收益率的续降空间.

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