〔中国债市动态〕信用债收益率小跌,追涨力度趋弱机构观望政策动向

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月4日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率跌幅趋缓,利率产品变动不大,而信用债虽延续跌势,但降幅亦明显缩窄.市场追涨力度趋弱,机构普遍观望未来政策动向.
交易员指出,尽管货币政策趋松基本已成共识,但对于放松的路径以及力度仍有很大不确定性,在政策走向进一步明朗前,债市持续走强的动力或减弱.
"今天(收益率)比较纠结,昨天欧洲降息了,不过欧美的收益率还稍涨了点,对国内影响也不大."上海一银行交易员称.
欧洲央行周四意外调降利率25个基点至1.25%,总裁德拉吉称,欧元区可能在2011年馀下时间内陷入"温和衰退".[ID:nCN1196706]
前述交易员指出,今日部分高评级短融和中票收益率依旧有所下行,但近期信用债供给明显上升,这可能将抑制信用债收益率的续降空间.
剩馀期限约4.96年的华能集团中票1182278券最新双边报价CN1182278=CFXM在5.14%/5.05%,上日尾盘为5.24%/5.11%.(完)
--发稿 边竞; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。