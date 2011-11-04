〔美国新股〕团购网站Groupon上市融资7亿美元,为谷歌後最大互联网IPO

* 为谷歌上市以来最大一桩互联网公司IPO

* IPO对该公司的估值接近130亿美元

* 交易首日应有坚挺表现

路透11月3日电---经营团购网站的Groupon Inc (GRPN.O)在扩大首次公开发行(IPO)规模後,融资规模达到7亿美元,成为谷歌(GOOG.O)在2004年融资17亿美元之後,最大一桩互联网公司IPO.

这家"每日特价交易"的全球领军公司目前的估值接近130亿美元,此前该公司称将把发行规模扩大500万-3,500万股,发行价定在每股20美元,高于16-18美元的初步定价区间.

Groupon成立仅三年,售卖从SPA水疗到鼻部整形手术的各类网络优惠券.其交易首日表现将成为年内最受瞩目的新股之一.由于Groupon的IPO发行量只占总股本的5%,有助于提振需求和股价.

分析师称,Groupon的发行量是过去10年内最小的IPO之一,其周五开始在Nasdaq市场交易时,应有助于支撑股价.

但从较长期而言,来自谷歌和亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)等财力雄厚公司的竞争,以及持续支出以推动用户增长的需要,再加上对公司会计方面的质疑,都构成令人担忧的因素.此前该公司两次修改IPO文件,以调整营收统计方式.

"Groupon的估值较贵,能达到128亿美元只是因为其发行量较低,"侧重科技股投资的对冲基金公司Connective资本管理的主管Rob Romero表示.

128亿美元的IPO估值,是去年谷歌提出收购Groupon报价的两倍多.(完)