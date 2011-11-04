《全球市场》亚股走强且欧元持稳,因冀望希腊或放弃全民公投

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* MSCI除日本外亚太股指升2.7%,日经指数升1.3%
* 欧元持稳于1.38美元附近
* 关注希腊信任投票
* 风险胃纳不太可能延续势头
路透东京11月4日电---亚洲股市周五升逾2%,欧元持稳,因冀望希腊将放弃就欧盟救援方案举行全民公投,但投资者仍对稍晚希腊议会进行的信任投票保持警惕.
就在各国达成扶助希腊避免出现违约的协议後几天,希腊突然提出举行全民公投,引发全球金融市场慌乱,令欧盟领导人不得不考虑希腊退出欧元区的可能性,以保全欧元.[ID:nCN1195500]
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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