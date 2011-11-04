《全球市场》亚股走强且欧元持稳,因冀望希腊或放弃全民公投

* MSCI除日本外亚太股指升2.7%,日经指数升1.3%

* 欧元持稳于1.38美元附近

* 关注希腊信任投票

* 风险胃纳不太可能延续势头

路透东京11月4日电---亚洲股市周五升逾2%,欧元持稳,因冀望希腊将放弃就欧盟救援方案举行全民公投,但投资者仍对稍晚希腊议会进行的信任投票保持警惕.

就在各国达成扶助希腊避免出现违约的协议後几天,希腊突然提出举行全民公投,引发全球金融市场慌乱,令欧盟领导人不得不考虑希腊退出欧元区的可能性,以保全欧元.[ID:nCN1195500]