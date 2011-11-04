〔中国节能〕拟在2016年完成淘汰白炽灯,年节电480亿千瓦时--发改委

路透北京11月4日电---为推动实现"十二五"(2011-2015年)节能减排目标,中国发布淘汰高能耗的白炽灯路线图,拟在2016年完成淘汰,形成年节电480亿千瓦时,年减少二氧化碳排放4,800万吨的能力.

国家发改委周五发布公告,明确中国逐步淘汰白炽灯路线图的五个阶段.实施路线图将促进中国照明电器行业健康发展,预计可新增照明电器行业产值约80亿元人民币.

荧光灯和LED灯(半导体照明)企业将受惠于此.发改委环资司副司长谢极在新闻发布会上表示,"LED产业的发展在五年内可能实现翻两番的目标."

他称,发改委正组织起草半导体照明的十二五规划,并和财政部参照绿色照明政策,研究制定鼓励LED应用的措施,希望能不久公布.

据发改委公告,中国是照明产品的生产和消费大国,节能灯、白炽灯产量均居世界首位,照明用电约占全社会用电量的12%左右,采用高效照明产品替代白炽灯,节能减排潜力巨大.

中国节能灯和白炽灯的产量比已由1996年的1:34升至去年的1:1,节能灯全球市占率由96年的20%增至去年的85%,目前节能灯年产量5,000万只规模以上规模企业约20家,占全行业总产量的82%.

发改委规定的淘汰白炽灯五个阶段分别为:2011年11月1日-2012年9月30日,企业在过渡期做好准备工作;2012年10月1日起,禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯;2014年10月1日起,禁止进口和销售60瓦及以上普通照明白炽灯;2015年10月1日-2016年9月30日中期评估;2016年10月1日起,禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯,或视中期评估结果进行调整.

此前中国确定"十二五"期间节能减排的目标为,单位国内生产总值能耗降低16%,二氧化碳排放强度下降17%.

目前中国照明市场主要厂商除飞利浦(PHG.AS)(PHG.N)、GE(GE.N)和欧司朗等跨国公司外,亦包括佛山照明(000541.SZ)、雷士照明(2222.HK)、TCL(000100.SZ)、雪莱特(002076.SZ)、阳光照明(600261.SS)等中国上市公司.(完)