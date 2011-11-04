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市场报道 | 2011年 11月 4日 星期五 12:13 BJT

〔中国经济〕2012年成长率或放缓至8.5%,今年料为9.2%--央行货币政策委员

路透北京11月4日电---中国央行货币政策委员李稻葵周五表示,中国2012年经济成长率可能放缓至8.5%,今年预计为9.2%.

他在北京金博会上并称,中国应当维持当前经济政策到明年.

此前路透调查显示,中国2011年国内生产总值(GDP)增幅将达9.3%,明年将回落至8.6%.[ID:nCN1155888](完)

--发稿 沈燕/赵红梅; 撰写 尹嫄婷; 审校 乔艳红

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