〔中国经济〕2012年成长率或放缓至8.5%,今年料为9.2%--央行货币政策委员

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京11月4日电---中国央行货币政策委员李稻葵周五表示,中国2012年经济成长率可能放缓至8.5%,今年预计为9.2%.
他在北京金博会上并称,中国应当维持当前经济政策到明年.
此前路透调查显示,中国2011年国内生产总值(GDP)增幅将达9.3%,明年将回落至8.6%.[ID:nCN1155888](完)
--发稿 沈燕/赵红梅; 撰写 尹嫄婷; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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