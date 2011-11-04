〔东京美债〕10年期美国公债持稳,关注希腊局势进展

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月4日电---10年期美国公债价格周五持稳,其收益率(殖利率)已从一个月低点处回升,此前希腊放弃就欧元区债务协议举行公投的计划.
10年期美国公债US10YT=RR价格持稳,收益率报2.073%,较周四美国市场尾盘几无变化,持于周四所及近1.935%的一个月低点上方.
自从希腊总理帕潘德里欧本周提出举行全民公投,撼动全球金融市场,美国公债就一直呈拉锯走势.但帕潘德里欧周四表示公投"本身并非目的所在".
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。