版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 12:41 BJT

〔东京美债〕10年期美国公债持稳,关注希腊局势进展

路透新加坡11月4日电---10年期美国公债价格周五持稳,其收益率(殖利率)已从一个月低点处回升,此前希腊放弃就欧元区债务协议举行公投的计划.

10年期美国公债US10YT=RR价格持稳,收益率报2.073%,较周四美国市场尾盘几无变化,持于周四所及近1.935%的一个月低点上方.

自从希腊总理帕潘德里欧本周提出举行全民公投,撼动全球金融市场,美国公债就一直呈拉锯走势.但帕潘德里欧周四表示公投"本身并非目的所在".

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐