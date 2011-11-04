〔路透专访〕中国也买酒网希望2-3年内赴美上市,拟组建红酒投资基金

* 希望2-3年内赴美上市

* 未来几年营收每年增长约两倍

* 拟在香港组建一只红酒投资基金

作者 林琦

路透上海11月4日电---随着业务的飞速扩张,中国最大的进口红酒在线销售商--也买酒网希望未来2-3年内达成赴美上市的目标,近期公司拟在香港组建一只红酒基金,首期规模约5,000万港元.

通过红酒社区,直邮目录等营销手段,也买酒的销售规模将不断扩大.也买酒网董事长袁疆预计,未来两三年,公司仍能以每年增长200%的速度成长.

目前拥有逾400万名会员,日均销量超过1万瓶的也买酒,其实仅成立三年时间,前两年都以300-400%的速度成长.去年其销售额达7,000万元人民币,今年有望达到2亿元.不过由于这几年公司投入较大,至今公司还未实现盈利.

"我们已进行了三轮融资,接下来应考虑上市了...我们希望两三年後上市,上市地点当然在美国."袁疆在接受路透专访时指出.

2008年才成立的也买酒,已接受了DCM等私募股权基金三轮投资,融资额达5,300万美元.今年5月,也买酒第三轮融资中,成为资本、DCM等机构投资了4,000万美元.

他表示,今年新募的资本应能满足短期公司扩张及运营的需要.资金将主要用于葡萄酒的存储与采购,包括建设恒温仓储设施、物流设备以及提高进口葡萄酒的采购.

对于国内葡萄酒市场,他侃侃而谈,随着国内居民收入的提高,消费者对葡萄酒开始慢慢接受,以及红酒文化和收藏投资热的升温,未来几年进口葡萄酒仍将以每年50-60%的速度成长.而也买酒作为市场的领头羊,成长速度理应更快.

他估计,目前以零售端计,进口葡萄酒市场规模已达300亿元人民币,未来几年有望成长至千亿元市场规模."我们现在的占比连1%都不到,未来至少应有10%的成长空间."

据国内媒体近日报导,国际知名的葡萄酒产区--法国波尔多的葡萄酒协会公布最新数据,2010年7月至今年6月,中国市场继续领跑,进口葡萄酒总量达31,400千升,交易额增至2.31亿欧元,同比增长125%.

**组建基金投资期酒**

袁疆指出,未来也买酒提高销售收入,将通过不断开发新客户,同时通过红酒社区、邮寄目录、促销等手段,提高现有客户的购买频率和提高订单金额.

目前也买酒的主流客户为25-40岁,接受高等教育的中产阶级.在400多万注册会员中,约有10万名会员为活跃用户,即一年购买3-4次,年消费一千多元.

"不象有些商品有特定的购买阶段,例如服装,客户购买红酒的时间会很长,可能伴随一生."他说.

近年来葡萄酒收藏和投资热潮正在兴起,拉菲(Lafite),拉图(Latour)等知名酒庄所产葡萄酒价格上涨较快.也买酒香港分公司近期新推出期酒业务,为国内居民投资葡萄酒打通一个渠道.

期酒是指消费者与酒商预先签订合同,预先付款购买指定酒,在一两年後才能实际拿到酒.他透过,最近20年,国际葡萄酒价格一路上涨,仅有两年出现正式售价低于期酒价格的情况,期酒的投资回报较为可观.

他透露,也买酒正计划在香港发起一只红酒投资基金,投资名庄酒的期酒,首期规模约5,000万港元.一来是因为也买酒与全球各大酒商合作,具有稳定的供货渠道,二来是将来退出也可以通过也买酒的平台.(完)