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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 12:58 BJT

〔东京汇市〕欧元遭遇强劲阻力,因希腊相关疑虑萦绕不去

* 欧元触及阻力位,此前因希腊放弃公投而上涨

* 涨势受阻于1.40美元,因希腊相关疑虑挥之不去

* 美元兑日圆受到支撑,因担心日本干预

* 若美国就业数据强劲,或推动美元兑日圆

路透东京11月4日电---欧元遇到强劲阻力,市场人士担心政局不稳可能加剧欧元区债务危机.此前欧元在希腊放弃公投计划後反弹.

鲜有市场人士认为欧元区债务及金融危机近期会落幕,意大利,西班牙甚至法国公债较德国公债收益率(殖利率)之差均处于非常宽的水准.

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