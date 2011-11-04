〔东京汇市〕欧元遭遇强劲阻力,因希腊相关疑虑萦绕不去

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元触及阻力位,此前因希腊放弃公投而上涨
* 涨势受阻于1.40美元,因希腊相关疑虑挥之不去
* 美元兑日圆受到支撑,因担心日本干预
* 若美国就业数据强劲,或推动美元兑日圆
路透东京11月4日电---欧元遇到强劲阻力,市场人士担心政局不稳可能加剧欧元区债务危机.此前欧元在希腊放弃公投计划後反弹.
鲜有市场人士认为欧元区债务及金融危机近期会落幕,意大利,西班牙甚至法国公债较德国公债收益率(殖利率)之差均处于非常宽的水准.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。